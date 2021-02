Logement social en 2021 : quelles sont les conditions d'attribution ?

En revanche, les critères de calcul pour attribuer un logement social ne changent pas. La composition du ménage, ses ressources, la localisation de la résidence, mais également le financement du logement HLM font toujours partie des conditions d'éligibilité.

Ainsi, les ressources prises en compte sont celles de 2019 (N-2). Toutefois, si les revenus du foyer ont diminué de 10 % entre 2019 et 2020, les ressources de 2020 (N-1) sont alors prises en considération dans le dossier. Cela peut ainsi permettre à un ménage jusqu’à présent exclu de remplir les conditions d’attribution.

Autre élément à connaître : on distingue deux types de HLM. Les logements financés par un Plai (prêt locatif aidé d’intégration) sont attribués aux personnes très modestes et ceux construits grâce à un Plus (prêt locatif à usage social) aux personnes qui ont un peu plus de revenus.