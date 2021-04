La déclaration d’impôt 2021 sur les revenus 2020 est ouverte depuis le 8 avril. Et cette année, les contribuables peuvent découvrir une nouveauté développée en interne par la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) : un assistant virtuel, aussi appelé chatbot. Tient-il vraiment ses promesses et réussit-il à aider efficacement les usagers ?

L’assistant virtuel est accessible en permanence sur la messagerie de l’espace particulier . « Bonjour, je suis AMI, votre assistant virtuel, je suis là pour vous aider », salue-t-il après connexion. Capable d’interagir avec les contribuables, il apporte la réponse à des questions simples sur l’actualité fiscale : déclaration automatique , dates limites de dépôt, réduction d’impôt pour don à une association, fonds de solidarité Covid-19. Il peut également indiquer le bon formulaire à remplir en fonction de la situation (notifier un changement d’adresse ou adapter son taux de prélèvement à la source par exemple) et permet d’accéder directement à des documents (taxe d’habitation, taxe foncière, etc.) sans avoir à les chercher.

AMI, pour Assistant Messagerie Impôts, a fait son apparition lors du lancement de la campagne 2021 de la déclaration d’impôt sur le revenu. Cet outil, qui repose sur l’intelligence artificielle , a pour but de guider les utilisateurs et répondre aux questions fréquemment posées.

L’assistant virtuel est-il d’une grande aide ?

Le chatbot a bien des qualités et soulage les conseillers débordés en période de déclaration de l’impôt sur le revenu, mais il n’a pas encore réponse à tout. Face aux questions complexes, il répétera inlassablement « Je n’ai pas compris votre demande » et vous indiquera plusieurs suggestions issues de la Foire aux questions du site impots.gouv.fr. Toutefois, l’assistant virtuel n’en est qu’à ses débuts. Il continue à apprendre et sera mis à jour progressivement.

Si AMI ne parvient pas à répondre à votre demande, vous pouvez alors vous tourner vers un conseiller en composant le 0809 401 401. Ce dernier sera capable de vous aider et vous orienter dans vos démarches à distance.

En outre, les centres des Finances publiques ainsi que les espaces France Services demeurent ouverts pendant le confinement. Des agents sont présents sur place pour accueillir les contribuables. Il est fortement conseillé de prendre rendez-vous au préalable par téléphone, via l’application mobile Impots.gouv ou la rubrique « Contact » du site officiel. Cette précaution permet de réduire l’affluence à certains horaires et donc limiter les risques de contamination. Par ailleurs, les contribuables ne pourront pas remplir leur déclaration sur place. En raison du protocole sanitaire strict, aucun ordinateur en libre-service n’est plus accessible.