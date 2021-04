Comme tous les ans, il va falloir remplir sa déclaration de revenus. Si pour certains cette formalité n’a rien d’inquiétant, pour d’autres, c’est plus compliqué. Afin de vous faciliter la tâche, nous répondons à vos principales questions.

Si vous avez reçu un courrier de l’administration fiscale avec votre numéro d’accès et un identifiant, rien de plus simple ! Vous pourrez déclarer vos revenus en ligne, sur le site impots.gouv.fr .

Précédemment rattaché au foyer fiscal de vos parents et même sans avoir eu de revenus en 2020, vous allez devoir faire votre première déclaration d’impôt en mentionnant la somme « 0 » comme revenu fiscal de référence.

La période de déclaration a démarré le 8 avril dernier et dépend de votre département de résidence. Pour les personnes qui optent pour la déclaration papier, le délai est plus court, quel que soit votre département : la date limite est fixée au jeudi 20 mai 2021.

Si vous avez déclaré vos revenus en ligne en 2019 et 2020, vous ne recevrez plus de formulaire papier. Néanmoins pour les contribuables ne disposant pas d’un accès à internet ou qui ne sont pas en mesure de faire leur déclaration de revenus en ligne, le formulaire papier leur sera adressé par courrier entre le 6 et le 27 avril 2021.

Vous l’avez compris, depuis 2019 la déclaration en ligne est généralisée et privilégiée pour tous les contribuables qui disposent d’un accès à internet.