Ainsi, tout majeur qui n’est plus rattaché au foyer fiscal de ses parents est dans l’obligation de faire sa première déclaration de revenus.

Vous avez la possibilité de faire votre propre déclaration d’impôt 2022 dès l’âge de 18 ans , à condition de ne plus être rattaché au foyer fiscal de vos parents. Le rattachement au foyer fiscal des parents présente certains avantages. Il permet notamment de réduire le montant de leur impôt sur le revenu grâce à une majoration du nombre de parts de quotient familial. Un majeur peut être rattaché au foyer fiscal de ses parents :

Que faire si vous n’avez pas de numéro fiscal ?

Les contribuables n’ayant pas reçu le courrier comprenant leur numéro fiscal devront se tourner vers leur centre des impôts pour le demander. Ils peuvent le faire en se rendant directement au guichet du SIP (Service des impôts des particuliers) le plus proche de leur domicile ou via un formulaire en ligne. Ce dernier est disponible sur le site impots.gouv.fr en cliquant sur la rubrique « Contact » en bas de page, puis « Vous êtes un particulier », « Votre demande concerne l'accès à votre espace particulier » et enfin « Je n'ai pas de numéro fiscal ».