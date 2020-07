Pour inciter les Français à abandonner le chauffage aux énergies fossiles qui est une source de pollution importante, le gouvernement a décidé d’interdire le renouvellement et l’installation de nouvelles chaudières fonctionnant au fioul ou au charbon à partir de 2022. En outre, l’augmentation du budget dédié aux subventions pour des installations écologiques a déjà été actée. Le point sur cette mesure annoncée dans le cadre du Conseil de Défense écologique.

Afin d’ accélérer la sortie du chauffage aux énergies fossiles , le gouvernement vient d’annoncer l’interdiction du remplacement et de l’installation de nouvelles chaudières de ce type à partir de 2022 .

En 2019, l’État s’est donné 10 ans pour faire totalement disparaître les chaudières au fioul ou au charbon. Même si elles sont peu à peu abandonnées au profit de systèmes plus respectueux de l’environnement, il en resterait encore environ 3,5 millions en France.

Augmentation massive des aides

« Il est impossible d’obliger les ménages à changer leur chaudière à fioul ou charbon d’ici 2022 », a précisé l’entourage de la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. « Nous interdisons donc les remplacements et nouvelles installations : si demain, votre chaudière au fioul tombe en panne, vous devrez la remplacer par une pompe à chaleur, une chaudière à gaz ou à granulés. Mais en aucun cas par un équipement aussi polluant. »

Aussi, l’État compte soutenir les ménages dans leur effort de transition énergétique en augmentant « très massivement » les aides accordées pour l’amélioration énergétique des logements. Les conditions d’éligibilité à « Ma Prime Rénov’ » seront étendues — permettant l’accès aux ménages plus aisés et aux propriétaires bailleurs — et un budget supplémentaire de 2 milliards d’euros sera investi dans ce cadre.

Entre « Ma Prime Rénov’ » et les subventions obtenues grâce aux certificats d’économie d’énergie, les ménages les plus modestes pourront bénéficier d’aides qui couvriront 80 % du coût de remplacement de leur chaudière au fioul ou au charbon.