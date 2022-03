L’élection présidentielle aura lieu bientôt avec un premier tour organisé le dimanche 10 avril et un second tour le dimanche 24 avril. Pour les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans, ce sera donc leur première participation. Et il peut être déroutant de se rendre dans un bureau de vote. Comment s’inscrire sur les listes électorales pour la première fois ? Comment recevoir votre carte électorale ? Quid de la procuration ? Retour sur les démarches pour voter à l’élection présidentielle 2022.



Pour voter, les citoyens doivent être inscrits sur les listes électorales. Bonne nouvelle pour ceux qui deviennent majeurs. Car à 18 ans, l’inscription sur les listes électorales est automatique, dès lors que vous avez effectué votre recensement citoyen à 16 ans. Nul besoin d’entamer une quelconque démarche. En revanche si l’inscription n’a pu se faire d’office en raison d’un recensement tardif ou d’un déménagement, vous devez vous inscrire sur les listes via un téléservice ou directement en mairie. Il vous faudra alors présenter un justificatif d’identité, ainsi qu’un justificatif de domicile. À noter qu’il est déjà trop tard pour l’élection présidentielle 2022. En effet, les inscriptions sur les listes électorales ont pris fin le 2 mars, en ligne, et le 4 mars, au guichet de la mairie. Vous allez avoir 18 ans entre le premier et le second tour de la présidentielle 2022 ? Dans ce cas, pouvez-vous voter ? Pour se rendre au bureau de vote, il faut être majeur au plus tard la veille du scrutin. Les personnes qui atteignent la majorité entre le premier et le second tour auront donc la possibilité de voter à ce second tour uniquement. À tout moment, vous pouvez vérifier votre inscription sur les listes de votre commune en utilisant le service « Interroger votre situation électorale ».

La carte électorale, désormais dotée d’un QR Code renvoyant vers le site elections.interieur.gouv.fr, prouve votre inscription sur les listes électorales. Elle vous sera remise lors d’une cérémonie de citoyenneté organisée à la mairie ou envoyée à votre domicile. Vous la recevrez au plus tard 3 jours avant le scrutin. Sachez qu’en cas d’absence le jour de la cérémonie de citoyenneté, la carte pourra vous être envoyée ou sera conservée jusqu’au jour du vote. Elle vous sera alors rendue sur présentation d’une pièce d’identité. La carte électorale n’est pas obligatoire pour voter à l’élection présidentielle 2022, ou à aucune autre élection. Toutefois, il est préférable de l’avoir avec vous afin de faciliter le travail des membres du bureau de vote.

Dans quel bureau de vote se rendre ? Le premier tour de l’élection présidentielle 2022 approche à grands pas. Mais comment savoir où se situe votre bureau de vote ? En général, il n’est jamais loin de chez vous. C’est la mairie qui choisit l’emplacement : école, salle des fêtes, etc. N’hésitez donc pas à la consulter pour connaître la localisation du bureau de vote. Il faut également savoir que la carte électorale comporte, en plus de votre numéro national d’électeur, le lieu du bureau de vote.

Pouvez-vous donner procuration ? Si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre au bureau de vote le jour du scrutin, il existe une solution : la procuration. Elle peut se faire en ligne via le téléservice Maprocuration ou grâce au formulaire cerfa 14952*03. Puis, vous serez tenu de vous rendre dans un commissariat de police, une gendarmerie ou au tribunal judiciaire muni de votre pièce d’identité pour la faire valider. Attention, la personne à qui vous voulez donner procuration, un parent par exemple, doit, elle aussi, être inscrite sur les listes électorales.

Le jour du scrutin, soit le 10 avril, rendez-vous à votre bureau de vote, sans oublier votre carte électorale et une pièce d’identité. Ces deux documents vous seront demandés avant de récupérer les bulletins de vote. Plusieurs justificatifs d’identité sont recevables en plus de la carte d’identité et du passeport, notamment la carte vitale (avec photographie), le permis de conduire, une carte d’invalidité, un permis de chasse, une carte d’identité d’élu local, de fonctionnaire ou de parlementaire. Une fois le choix effectué et le bulletin placé dans l’enveloppe, il ne vous restera plus qu’à le glisser dans l’urne et signer le registre. Bon à savoir : les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19h, ou 20h dans les grandes villes.