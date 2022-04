À l’approche de l’élection présidentielle 2022, qui aura lieu les 10 et 24 avril prochains, nombreux sont les électeurs qui se posent des questions sur les démarches à accomplir pour voter : inscription sur les listes électorales, procuration , documents à amener le jour J. Et sur ce dernier point, c’est la carte d’électeur qui suscite des interrogations. Devez-vous la présenter au bureau de vote, ou la carte d’identité est-elle suffisante ?

Pourquoi recevez-vous une nouvelle carte d’électorale ?

Nombreux sont les électeurs à avoir reçu une nouvelle carte électorale peu avant l’élection présidentielle 2022. Et certains s’interrogent sur les raisons de cet envoi alors que leur ancienne carte n’est pas encore remplie.

Il faut savoir que les cartes d’électeur sont renouvelées lors des opérations de refonte, qui ont lieu tous les 3 à 5 ans. Or 2022 correspond à une année de refonte. Les électeurs continuent donc de recevoir leur nouvelle carte électorale, qui arriveront à leur domicile au plus tard 3 jours avant le premier tour de la présidentielle 2022. Si vous ne la recevez finalement pas avant le 10 avril, il est possible qu’elle soit conservée au bureau de vote. Auquel cas, vous pourrez la récupérer le jour J sur présentation d’une pièce d’identité.

Bon à savoir : en plus de vos informations personnelles (nom, prénom, adresse), de votre numéro national d’électeur et votre bureau de vote, la nouvelle carte électorale comporte un QR Code renvoyant vers le site elections.interieur.gouv.fr.