La 11ème Journée nationale du sport scolaire se déroule le 23 septembre partout en France avec au programme des activités sportives et pédagogiques. Comme chaque année, plus d’un million d’élèves participent à cet événement. Dépense d’énergie et bonne humeur dans le respect des consignes sanitaires sont au rendez-vous.

Un thème basé sur la santé et la reprise d’activité physique

Après une édition 2019 dédiée à l’interculturalité, la Journée nationale du sport scolaire revient dans les écoles, collèges et lycées, avec un nouveau thème : la santé et la reprise d’activité physique. Le sport comme source de bien-être est ainsi à l’honneur, de même que ses effets positifs sur la santé.

Divers ateliers et tournois sont mis en place au sein des établissements afin de promouvoir le sport dans les associations et fédérations sportives des écoles (UNSS, USEP et UGSEL). L’ambition de la journée est d’inciter les élèves, et leurs parents pour les plus jeunes, à prendre une licence et pratiquer une activité sportive de façon régulière. Pour des élèves débordants d’énergie, rien de tel que la découverte d’un sport en parallèle de l’enseignement obligatoire à l’école. Par ailleurs, les plus compétiteurs peuvent se mesurer à d’autres sportifs lors de rencontres au niveau local et même national organisées par les fédérations sportives scolaires.

Le respect des consignes sanitaires est de rigueur pour garantir la sécurité de tous. Le port du masque reste donc obligatoire dès l’âge de 11 ans et les règles de distanciation s’appliquent autant que possible.