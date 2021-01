Continuer à pratiquer une activité sportive en temps de la Covid-19 peut paraître compliqué. Couvre-feu avancé à 18 heures, fermeture de nombreux équipements sportifs, etc. Pourtant à l’heure actuelle, il est encore possible de faire du sport. Alors qui est concerné et quelles pratiques sportives sont toujours réalisables ? On fait le point.