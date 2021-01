Quels sont les risques lorsque son chat n'est pas identifié ?

En règle générale, faire pucer un chat coûte entre 45 et 70 euros alors que le prix d’un tatouage varie entre 65 et 80 euros. À noter qu’en cas de don et de vente, l’article L.2012-10 du Code rural stipule que la dépense est à la charge du cédant.

Et jusqu’à présent, cette obligation d'identification ne concernait que les chats âgés de plus de 7 mois et vendus. Désormais, un propriétaire d’un chat ayant moins de 9 ans (né après le 1er janvier 2012) et qui n’est pas identifié risque jusqu’à 750 euros d’amende. C’est 5 fois plus que le montant évoqué par Didier Guillaume, le ministre de l’Agriculture en janvier 2020.

Et les contrôles vont être renforcés. Aujourd’hui, seuls les fonctionnaires habilités peuvent les réaliser. Le gouvernement prévoit d’étendre cette autorisation aux gardes champêtres et aux policiers municipaux.