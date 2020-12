Une nouvelle souche « jusqu’à 70 % plus contagieuse »

Cette décision a été prise lors du Conseil de défense anticipé. En cause : la découverte d’une nouvelle souche du virus au Royaume-Uni, appelé « VUI-2020-12-01 ». Apparue en septembre, elle serait la raison de l’envolée des cas de contaminations et serait, selon le Premier ministre britannique Boris Johnson, « jusqu’à 70 % plus contagieuse que la souche précédente ». Une nouvelle souche qui serait par ailleurs « hors de contrôle » selon les propos du ministre de la Santé anglais, Matt Hancock.

La France n’est pas le seul pays à avoir fermé ses frontières aux habitants du Royaume-Uni. L’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, la Suisse, le Canada, la Colombie ou encore Israël ont pris la même décision. Rappelons que tous les types de déplacements sont concernés : par avion, par train ou par ferry. Les transports de marchandises sont également interdits. Seule exception : le fret non accompagné. En revanche, tous les voyages en direction du Royaume-Uni sont toujours possibles.