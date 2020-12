Les consommateurs font de plus en plus attention à la provenance et la qualité des produits qu’ils achètent, en particulier dans les grandes surfaces. Conscients de ces nouvelles préoccupations, le gouvernement et les représentants de la grande distribution se sont réunis à distance lundi 9 novembre 2020 pour signer une charte d’engagements de mise en avant des produits frais et des produits locaux.

La charte s’ouvre sur ces quelques mots : « l’alimentation, gage de plaisir et de convivialité, est clef dans le mode de vie des français ». Et ces derniers cherchent à consommer frais et local pour leur santé, mais aussi leur budget. Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Julien Denormandie, et le ministre chargé des Petites et Moyennes Entreprises, Alain Griset, ont souhaité pérenniser ces nouvelles habitudes de consommation avec pour cible les enseignes de la grande distribution où 70 % des Français effectuent leurs achats alimentaires. Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U, Auchan, Casino, Monoprix, Lidl ou encore Aldi, ils ont tous répondu présents et accepté de signer la charte.

Les produits en question seront faciles à repérer puisqu’ils apparaîtront bien en évidence sur les étals des supermarchés, les sites internet et les supports publicitaires. Par ailleurs, ils seront accompagnés d’une même bannière intitulée « Engagement, provenance et fraîcheur : plus près de vous et de vos goûts », impossible à rater pendant vos courses.