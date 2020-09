On compte en France entre 8 et 11 millions d’aidants, à savoir des personnes accompagnant un proche âgé, malade ou en situation de handicap. La MSA, organisme mutualiste qui gère la protection sociale des personnes salariées et non-salariées des professions agricoles, a mis en ligne un guide d’information à destination de ces aidants.

Aidant’Plus : un guide, quatre rubriques

Ce guide disponible en ligne comporte 4 grandes rubriques, répondant à des besoins différents.

Tout d’abord, la rubrique « Je souhaite connaître mes droits » informe les aidants sur les prestations sociales auxquelles ils peuvent prétendre, ainsi que sur celles auxquelles peut prétendre le proche qu’elles accompagnent.

La rubrique « J’ai besoin de parler et de me former » contient des informations sur les formations proposées par la MSA et les rencontres qu’elle organise régulièrement entre aidants, psychologues et travailleurs sociaux.

La rubrique « J’ai besoin de prendre soin de moi » porte sur la santé des aidants, avec un parcours santé organisé par la MSA en trois étapes. La première étape consiste en une réunion d’information, la deuxième est une consultation chez le médecin traitant de l’aidant, et la troisième prend la forme d’une réunion d’échange informant sur les services existants.

La quatrième et dernière rubrique, « J’ai besoin de souffler » propose aux aidants des aides et des services permettant de prendre du recul et du repos, une respiration nécessaire lorsque l’on vient en aide à un proche en situation de dépendance.