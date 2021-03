« L'autorité européenne (EMA) rendra demain un avis sur le recours à ce vaccin. D'ici là, nous avons décidé de suspendre la vaccination avec AstraZeneca en France, en espérant la reprendre rapidement », a précisé le président de la République. Dans 24 heures, l' Agence européenne des médicaments (EMA) doit rendre un avis . Ensuite, le gouvernement se prononcera une nouvelle fois sur l’affaire du vaccin AstraZeneca et décidera ou non de reprendre la campagne de vaccination .

Une suspension dans plusieurs pays européens

Jeudi 11 mars, le Danemark, puis la Norvège et l'Islande ont suspendu l’utilisation du vaccin AstraZeneca dans leur pays. La formation de caillots sanguins chez certains patients est en cause. Par mesure de précaution, d’autres pays dont les Pays-Bas ont rejoint le mouvement. Aujourd’hui, l’Allemagne et l’Italie ont pris les devants et arrêté temporairement la vaccination. Comme la France, l’ensemble des pays européens est dans l’attente du verdict de l’EMA.

Sur le territoire français, c’est la direction des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône qui a décidé de suspendre la vaccination du personnel ce jour, quelques heures avant la prise de parole d’Emmanuel Macron. Ce choix intervient après l’hospitalisation d’un pompier à Arles. Vacciné contre la Covid-19, ce dernier a présenté une arythmie cardiaque, 48 heures après la première injection d’AstraZeneca.

La semaine dernière, l’Agence de sécurité du médicament tenait un discours rassurant, en estimant qu’il n’y avait pour l’instant pas de lien avéré entre le vaccin et les effets indésirables. De nouvelles études en cours à travers l’Europe sont attendues pour trancher la question.