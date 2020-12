Pass Navigo : un remboursement allant jusqu’à 1 mois et demi d’abonnement

Ainsi, pour le moment, seuls les passagers empruntant le Transilien, le réseau opéré par la SNCF dans la région parisienne, sont concernés. C’est-à-dire qu’ils doivent voyager sur les lignes H, J, K, L, N, P, R, U, T4 et T11 ou sur une partie du RER A, B, C, D et E. Arnaud Bertrand, président de l’association Plus de trains, espérait ce matin sur BFM Paris un accord similaire avec la RATP pour l’ensemble des transports en commun de la région parisienne.

Pour pouvoir bénéficier du remboursement, il faut posséder un Pass Navigo et avoir souscrit un abonnement à l’année. Puis, en cas de retards répétés y compris en période de grève, le remboursement sera automatiquement effectué. Si la ponctualité est inférieure à 80 % pendant 3 à 5 mois, l’équivalent de la moitié d’un mois d’abonnement sera rendu. Si les retards durent entre 6 et 9 mois, ce sera un mois entier. Si c’est plus de 9 mois, un mois et demi du forfait annuel sera remboursé aux usagers.