Le 9 décembre 2020, Île-de-France Mobilités a voté en faveur d’une mesure visant à réduire le prix des tickets pour les accompagnateurs de personnes à mobilité réduite. Si la date d’effet de cette nouvelle tarification est toujours floue (entre le 1 er mars et le 31 juin 2021), on connaît en revanche les personnes qui pourront bénéficier de la réduction voire de la gratuité. Ainsi, selon la délibération, les accompagnateurs des personnes titulaires d’une carte mobilité inclusion ou d’une carte d’invalidité portant la mention « Besoin d’accompagnement » ne paieront plus leurs titres de transport . En revanche, si la carte ne porte pas cette mention, la réduction sera de 50 % pour les accompagnateurs.

Après le paiement par SMS, il sera peut-être bientôt possible d’ utiliser son iPhone pour acheter et valider des titres de transport . Selon des informations du Parisien qui n’ont pour le moment toujours pas été confirmées par la marque américaine et la RATP, l’achat ou le rechargement d’un ticket t+ ou d’un abonnement sera faisable sur les téléphones de la marque Apple à partir du mois de février. Rappelons que depuis septembre 2019, les utilisateurs d’Android peuvent le faire depuis leur smartphone.

Quelles autres nouveautés pour les transports parisiens ?

À partir de cette année, les métros de la ligne 6 vont être rénovés. Concrètement, les rames qui vont être utilisées seront celles qui circulent sur la ligne 4.

2021 sera également l’année du lancement du RER Nouvelle Génération destiné aux lignes D et E. Selon Île-de-France Mobilités, ces 255 nouvelles rames seront plus accessibles, plus connectées et mieux équipées en vidéoprotection. Et ces nouveaux trains pourront accueillir jusqu’à 1 861 passagers.

De nouvelles rames vont également être déployées sur la ligne L et sur la ligne N. Là encore, elles se veulent plus confortables et plus spacieuses.



Enfin, l’inauguration du Tram 9, qui relie Paris à Orly-ville est prévue pour le printemps 2021.