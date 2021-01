Avec près d’un demi-millier de Tiny Houses et une vingtaine de constructeurs sur le marché, le phénomène prend de l’ampleur en France. La Tiny House promet un retour à la simplicité et à l’essentiel pour un confort sans fioritures.

Une Tiny House a tout d’une maison en version miniature : des espaces de vie, de cuisine, de couchage, de bain et de rangements. Elle peut mesurer de 10 à 40 m2 en fonction des aménagements souhaités. Cependant, opter pour la micromaison, c’est aussi adopter son style de vie minimaliste . En effet, grands dressings, télévision avec écran géant ou encore accumulation d’objets n’ont pas leur place dans une Tiny House. Par contre, elles sont imaginées pour apporter tout le confort nécessaire et sont fabriquées à base de matériaux de bonne qualité.

La Tiny House comme son nom le laisse entendre est née aux États-Unis en 2008. Le charpentier Bruno Thiéry l’importe en France et construit la première Tiny House sur le territoire en 2013. Depuis, il est devenu le plus gros fabricant du pays avec près d’une centaine de micromaisons à son actif.

Des maisons plus petites, plus économiques et plus écologiques

Faire construire sa maison a un impact colossal sur les finances et l’environnement. Du fait de sa petite taille, la Tiny House est moins chère à bâtir et son empreinte écologique est bien plus faible qu’une habitation traditionnelle. En moyenne, une micromaison coûte entre 15 000 et 50 000 euros, équipements compris. Ce prix attractif convainc de nombreux futurs propriétaires qui ne souhaitent pas souscrire un prêt sur 20 ans.

De plus, les Tiny Houses sont généralement fabriquées en bois provenant de filières locales, une démarche plus écologique. Certains peuvent choisir de la transformer en habitat autonome avec l’installation de panneaux solaires et d’un système de récupération des eaux de pluie. Alors, qu’attendez-vous pour sauter le pas ?