Ainsi, la mairie dispose d’un délai d'instruction de 2 mois pour un permis de construire concernant la construction d’une maison individuelle et de ses annexes et un délai de 3 mois pour les autres projets. Pour rappel, lors du confinement du printemps, une ordonnance avait suspendu l’ensemble des délais d’instruction des mairies, gelant ainsi les projets de construction .

La durée de validité du permis de construire

À partir de la date de l’accord tacite de la mairie ou de la réception de l’autorisation d’urbanisme, la durée du permis de construire reste de 3 ans, comme en temps normal. Cela signifie que vous disposez de 3 ans pour entamer les travaux.

Sachez que si les travaux sont interrompus pendant plus d’un an, votre demande de permis de construire devra être réitérée. Si vous approchez de la fin de validité de votre permis de construire, adressez-vous à la mairie au moins 2 mois avant l’échéance pour bénéficier d’une prolongation d’un an. Ce renouvellement est possible deux fois.

Les services de la mairie restant ouverts pendant ce deuxième confinement, il vous est possible de faire cette demande dès maintenant.