Les Français attendaient la hausse du taux du livret A depuis des années. C’est sur le plateau de TF1, vendredi 14 janvier, que le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a annoncé la bonne nouvelle : les taux des livrets d’épargne augmenteront à partir du 1er février 2022 pour compenser l’inflation galopante. En conséquence, le taux du livret A quittera son plancher de 0,5 % pour grimper à 1 %. Il en sera de même pour le livret de développement durable et solidaire (LDDS). Et du côté du LEP, le taux va plus que doubler, rendant ce produit d’épargne encore plus attractif. Pouvez-vous ouvrir un LEP ? Quelles sont les conditions à remplir ? Existe-t-il un plafond de revenus ?