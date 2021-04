Faut-il maintenir ou reporter les élections régionales et départementales ? Ce mardi 13 avril 2021, Richard Ferrand, le président de l’Assemblée nationale a annoncé sur RTL que Jean Castex, le Premier ministre, allait proposer de décaler les scrutins d’une semaine. Ainsi, le premier tour se tiendrait le 20 juin et le second tour devrait avoir lieu le 27 juin. Cependant, les députés et les sénateurs doivent toujours approuver ce report. On fait le point.

Élections régionales : quels sont les élus favorables au maintien ?

Ce vendredi 9 avril 2021, l’exécutif a lancé une grande consultation auprès des 35 000 maires de France. Les élus locaux avaient jusqu’à ce lundi 12 avril pour répondre par « oui » ou par « non » à la question : les conditions leur semblent-elles réunies pour maintenir les deux scrutins aux 13 et 20 juin 2021 ? Et parmi les 69 % des maires qui ont répondu, la majorité (56 %) approuve le maintien de ce calendrier. Dans le même temps, ils sont 40 % à vouloir un report, selon les chiffres dévoilés par le ministère de l’Intérieur.

D’autres élus se sont également prononcés en faveur du maintien des élections régionales et départementales. Le président du Sénat, Gérard Larcher (LR), a averti ce dimanche 11 avril 2021 sur LCI. En cas de report, « je saisirais le Conseil constitutionnel », a-t-il affirmé.



Sur BFMTV, Xavier Bertrand (LR), le président de la région du conseil régional des Hauts-de-France s’est également dit en faveur du maintien de ces scrutins. « Si tout rouvre, on peut tenir les élections », a-t-il expliqué.

Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat partage le même avis. Selon lui, LREM a « peur de cette échéance électorale » et par conséquent de subir une possible défaite à moins d’un an de l’élection présidentielle.