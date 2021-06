Cependant, selon Enedis, ce coût supplémentaire sera compensé par les économies faites grâce au compteur Linky. Ainsi, selon une étude de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), ce compteur « intelligent » permet aux ménages de réaliser en moyenne « 7,7 % d’économies ». En clair, cela signifie qu’un foyer qui paye une facture annuelle de 1 000 euros verra la note diminuer de 77 euros.

Dans un communiqué, le ministère de la Transition écologique a également affirmé qu'il n'y aurait pas d'augmentation de 15 euros sur la facture des consommateurs. Les coûts d'installation des compteurs Linky sont directement « supportés par l’entreprise ENEDIS », souligne le texte avant d'ajouter : « le consommateur pourra également réaliser des économies pour son budget personnel grâce au compteur Linky ». Toutefois, les associations de consommateurs restent toujours dubitatives sur les économies réelles réalisées grâce au compteur Linky.

Non, les clients ne paieront pas 15€ de plus par an au titre de Linky. Le TURPE (Tarif d'utilisation du réseau public d'électricité) défini par la @CRE_energie intègre le déploiement du compteur. Il n’y a donc pas de coût additionnel lié à Linky sur la facture des Français.