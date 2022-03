Alors que de plus en plus de foyers rencontrent des difficultés pour payer leurs factures d’électricité ou de gaz, le gouvernement a renouvelé en 2022 son coup de pouce : le chèque énergie. 5,8 millions de ménages français vont en bénéficier cette année encore, dès lors que leur revenu fiscal de référence n’excède pas 10 800 € pour une personne seule et 16 200 € pour un couple (3 240 € s’ajoutent par personne supplémentaire).

D’un montant oscillant entre 48 et 277 € selon les revenus et la composition du foyer, les chèques énergie sont nominatifs et envoyés automatiquement au domicile. De fait, vous n’avez aucune démarche à effectuer pour le recevoir. En cas de doute, il est possible de vérifier votre éligibilité au chèque énergie en utilisant le simulateur en ligne.