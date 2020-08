Dès le 15 août, les rassemblements de plus de 5 000 personnes seront de nouveau possibles sur autorisation préfectorale. Les conditions sanitaires fixées par décret devront également être respectées.

Une autorisation préfectorale pour les rassemblements culturels et sportifs de plus 5 000 personnes

Cette décision concerne aussi bien les rassemblements culturels, comme les spectacles, les festivals et les concerts, que les rassemblements sportifs. Ceux-ci peuvent avoir lieu, sur autorisation préfectorale, si plusieurs matchs d’un même club sportif se tiennent dans le même stade.

Quoi qu’il en soit, il reviendra au préfet de donner ou non son autorisation, ceci jusqu’au 31 août. À partir du 1er septembre, tous ces rassemblements, ainsi que les foires et les salons pourront se tenir sans autorisation préalable et sans jauge. Par ailleurs, aux alentours du 24 août, de nouvelles informations sur l’évolution des mesures sanitaires seront communiquées.

En revanche, à Mayotte et en Guyane, toujours en état d’urgence sanitaire, ces événements restent interdits. En Mayenne, en raison de la multiplication du nombre de clusters, le préfet a interdit lundi 27 juillet les rassemblements de plus de 10 personnes.