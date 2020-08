L’extension du port du masque dans les espaces publics

Les différents indicateurs sanitaires sont inquiétants, et on recense actuellement à l’échelle nationale 2 000 nouveaux cas par jour, « contre un millier il y a trois semaines », a souligné Jean Castex.

« Si nous ne réagissons pas collectivement, nous nous exposons à un risque élevé de reprise épidémique qui sera difficile à contrôler. Elle mettra à nouveau sous tension l’ensemble de la chaîne de santé. Elle mettra aussi sous tension notre économie, notre système éducatif, notre vie collective et culturelle », a déclaré le Premier ministre à l’occasion de son déplacement à Montpellier.

Dans ce contexte, parmi les différentes mesures annoncées, Jean Castex a dit vouloir étendre au maximum l’obligation du port du masque dans les espaces publics. Depuis la parution d’un décret le 31 juillet, les préfets ont la possibilité d’imposer le port du masque en extérieur, une mesure déjà appliquée par 330 communes.

Le Premier ministre souhaite aller encore plus loin, et a déclaré qu’il allait « demander aux préfets de se rapprocher des élus locaux pour étendre le plus possible l’obligation du port du masque dans les espaces publics. »