C’est dans une note transmise aux préfets que le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé la verbalisation des Français qui se rassemblent à plus de 6 personnes sur la voie publique. Plus de contrôles seront désormais réalisés par les forces de l’ordre afin de faire respecter l’interdiction de rassemblement.

Les beaux jours arrivent et avec eux la tentation de se retrouver entre amis à l’extérieur. Mais l’épidémie continue de circuler sur l’ensemble du territoire. Services de réanimation saturés, taux d’incidence en hausse : le gouvernement continue de prendre des mesures pour freiner la circulation du virus. 16 départements connaissent notamment depuis le week-end dernier un troisième confinement et dès ce soir le ministre de la Santé, Olivier Véran, devrait se prononcer concernant trois départements en sursis : le Rhône, l’Aube et la Nièvre.

Les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique seront verbalisés

Les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique seront verbalisés de manière plus stricte. Toutefois, la mesure ne concerne pas les manifestations déclarées, les obsèques, la pratique du sport en extérieur ou les réunions professionnelles.

À l’approche des vacances de Pâques, ce rappel et le renforcement des contrôles ont un but dissuasif. Des patrouilles seront en particulier déployées dans les parcs, jardins et sur les quais pour veiller au respect des restrictions et des gestes barrières. En cas de non-respect de l’interdiction de rassemblement sur la voie publique, l’amende s’élève à 135 euros.

Un contrôle renforcé du couvre-feu, qui est passé de 18 heures à 19 heures, s’appliquera également sur l’ensemble du territoire.