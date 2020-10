Le ministère des Solidarités et de la Santé a développé une plateforme visant à mettre en relation les structures et les professionnels.

Le ministère des Solidarités et de la Santé a développé une plateforme visant à mettre en relation les structures et les professionnels.

Une plateforme de mise en relation entre les structures sanitaires et médico-sociales et les professionnels volontaires, soignants ou non-soignants, a été mise en place par le ministère des Solidarités et de la Santé.









De nombreux professionnels appelés en renfort Pour faire face à la crise sanitaire et au rebond de l’épidémie de coronavirus, le ministère des Solidarités et de la Santé a mis en place une plateforme dédiée. Elle a pour objectif de mettre en relation les établissements et services sanitaires et médico-sociaux avec les professionnels volontaires. Les professionnels recherchés peuvent être aussi bien des soignants que des non-soignants : les structures confrontées à l’épidémie ont besoin de médecins, d’infirmiers, d’aides-soignants, de sages-femmes, d’agents des services hospitaliers, mais aussi de pharmaciens, de diététiciens, de kinés, de psychologues, d’auxiliaires de vie, ou encore de cuisiniers et d’agents d’entretien qualifiés. Ces professionnels peuvent être étudiants, sans emploi ou retraités, exercer leur activité en libéral ou avoir le statut de salariés.