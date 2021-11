Le taux de rémunération du livret A est bloqué à 0,5 % , soit le taux plancher, depuis février 2020, au grand dam des bénéficiaires. Et même s’il reste le placement préféré des Français, ils sont nombreux à attendre impatiemment une hausse de ce taux. Il se pourrait que leur souhait soit exaucé en février 2022. Pour quelles raisons ?

Livret A : vers un taux entre 0,6 % et 0,8 % ?

L’État peut à deux reprises dans l’année faire évoluer le taux d’intérêt du livret A en se basant sur une formule complexe. Concrètement, le taux est obtenu à partir de la moyenne des taux d'intérêt monétaire à court terme et celle de l'inflation sur les 12 derniers mois. Or, l’inflation n’a eu de cesse de progresser en 2021 avec une hausse de 1,8 % en août, 2,1 % en septembre et 2,6 % en octobre.

En tenant compte de la hausse des prix à la consommation, hors tabac, le calcul donnerait donc à l’heure actuelle un taux de 0,6 %, selon Capital. Et si l’on intègre l’inflation des mois de novembre et décembre, en partant du principe qu’elle suive le même rythme, le taux de rémunération devrait passer à 0,8 % en février 2022. Puisque le taux du livret de développement durable et solidaire (LDDS) est calé sur celui du livret A, la hausse de la rémunération sera donc la même l’année prochaine.

Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, annoncera en janvier 2022 le maintien ou la hausse du taux du livret A. Cette décision prendra ensuite effet le 1er février 2022.

Bon à savoir : la Banque de France a la possibilité de pousser la rémunération à 1 % si elle « estime que des circonstances exceptionnelles justifient une dérogation ». Mais cette intervention a peu de chance de se produire, en sachant que le gouverneur de la Banque de France est partisan d’un taux du livret A à bas niveau.