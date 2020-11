Règlement des dépenses énergétiques



Avec une valeur faciale comprise entre 48 € et 277 €, le chèque énergie permet de régler les dépenses énergétiques :

des propriétaires ou locataires de logements individuels ou en copropriétés ;

des occupants de foyers-logements signataires d’une convention APL avec l’État.

Les dépenses concernées sont les suivantes :

factures d’énergie (tous combustibles pour le chauffage et l’eau chaude) ;

redevances en logement-foyer ;

dépense de rénovation CITE (Crédit d’impôt transition énergétique).

Aujourd’hui encore, les résidents bénéficiaires qui logent en maison de retraite sont dans l’impossibilité d’utiliser leur chèque énergie pour régler les consommations à leur établissement, celui-ci n’étant pas autorisé à l’accepter. Ils ne peuvent pas non plus le transmettre à un tiers compte tenu de son caractère nominatif.

Le projet de loi ASAP (Accélération et Simplification de l’Action Publique) vise à alléger de nombreux dispositifs publics pour en optimiser les effets et les rendre plus efficaces auprès des administrés, particuliers ou professionnels. Son texte a été adopté le 28 octobre dernier par l’Assemblée nationale.

Il prévoit notamment de rétablir l’égalité de traitement entre tous les citoyens bénéficiaires du chèque énergie en permettant aux établissements d’accueil d’accepter le règlement des dépenses d’énergie par ce moyen de paiement. Une volonté de rendre effectif un levier du pouvoir d’achat.