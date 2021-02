Un courriel daté du 15 février remis aux élus d’arrondissement comprenait, en plus d’un point sur les mesures sanitaires, une précision concernant le repas servi dans les 206 écoles lyonnaises. À compter d’aujourd’hui et jusqu’aux vacances de Pâques , la viande sera absente des assiettes.

Pourquoi la mairie impose-t-elle ce menu dans les cantines scolaires ?

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la mairie de Lyon a décidé d’instaurer un menu sans viande dans les cantines scolaires dès la rentrée des vacances. L’objectif est de « pouvoir servir plus rapidement les élèves et fluidifier les repas », a précisé Stéphanie Léger, adjointe chargée de l’Éducation, dans le courriel adressé aux élus. Il ne s’agit pas non plus d’un menu unique entièrement végétarien, puisque les œufs et le poisson restent proposés. Jusqu’ici, les élèves pouvaient choisir entre trois entrées et deux plats, l’un à base de viande et l’autre de poisson.

Pour la municipalité, le menu va permettre d’accélérer le service et donc d’accueillir tous les élèves qui mangent à la cantine, sans plus déborder sur le temps scolaire. Les dernières consignes sanitaires, portant la distance à 2 mètres, ont en effet rendu le passage à la cantine plus compliqué à gérer, avec moins d’élèves qui déjeunent en même temps. La suppression d’un plat sur les deux initialement proposés devrait garantir à la fois un repas chaud pour tous les élèves, en n’excluant aucun d’entre eux, et le respect du protocole sanitaire.