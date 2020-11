La réunion du comité de pilotage de la Zone à faibles émissions (ZFE) de la Métropole de Lyon s’est déroulée le 10 novembre 2020. Plusieurs scénarios d’étude étaient à l’ordre du jour notamment pour faire évoluer les conditions d’accès à ce périmètre.

C’est quoi une ZFE ? La Métropole lyonnaise était la troisième ville à créer une Zone à faibles émissions, après Paris et Grenoble. L’objectif de ces périmètres est de limiter la circulation des véhicules les plus polluants, car selon une étude de Santé publique France, la pollution de l’air cause 48 000 décès par an. Et pour classer les véhicules selon leur degré de pollution, la vignette Crit’air a été créée.

Les véhicules professionnels trop polluants déjà interdits Actuellement, le périmètre de la ZFE englobe tous les arrondissements de Lyon, la commune de Caluire-et-Cuire et les quartiers de Bron, Villeurbanne et Vénissieux situés à l’intérieur du boulevard Laurent Bonnevay. Le périphérique et la M6-M7 sont exclus de cette zone. Depuis le 1er janvier 2020, seuls les véhicules professionnels avec des vignettes Criti’air 4 et 5 ne peuvent ni circuler ni se stationner dans le périmètre. À compter du 1er janvier 2021, les véhicules portant les vignettes de Crit’air 3 seront également interdits. Les automobilistes qui ne respectent pas ces interdictions risquent une amende de 68 euros (pour les véhicules légers) ou de 135 euros (pour les poids lourds).