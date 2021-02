Faire des travaux chez soi peut coûter très cher. Alors pour réduire les dépenses, un crédit d'impôt peut être accordé aux personnes âgées et à celles en situation de handicap. Cette aide au financement concerne les propriétaires, les locataires, mais également les occupants à titre gratuit.

Cette liste non exhaustive est définie par un texte de loi .

Pour rappel, au moins une de ces conditions permet de profiter de cet avantage fiscal. Et leur appréciation est évaluée par le fisc au 31 décembre de l'année du paiement pour les travaux de rénovation ou à la date d'acquisition pour les logements neufs.

Quel montant remboursé en crédit d’impôt ?

Ce crédit d'impôt est déterminé par le montant de la facture totale des travaux (coût des équipements et main d'œuvre). Le plafond est fixé pour une durée de 5 ans. Et les équipements doivent être installés par une même entreprise au plus tard le 31 décembre 2023.

Pour une personne seule (célibataire, veuve ou divorcée), c'est maximum 5 000 euros de dépenses.

de dépenses. Pour un couple faisant une déclaration d'imposition commune (mariage ou pacs), le prix des travaux ne doit pas excéder 10 000 euros.

Par ailleurs, ces montants peuvent être majorés. C'est 400 euros de plus par personne à charge ou 200 euros s'il s'agit d'un enfant en garde alternée.

Enfin, 25 % des dépenses seront remboursées en crédit d'impôt.

Pour ce faire, il faudra renseigner sur la déclaration n°2042 RICI :