En quoi consiste le dispositif MaPrimeRénov' ?

Cette prime, pour l’instant réservée aux ménages les plus modestes, est versée à la fin de travaux visant à améliorer les performances énergétiques d’un logement.

Il est ainsi possible de financer par exemple l’installation d’une pompe à chaleur, d’une chaudière à très haute performance énergétique, d’un poêle à bois ou encore de procéder à des travaux d’isolation et de ventilation.

La prime permet aussi de faire réaliser un audit énergétique de son habitation, qu’il s’agisse d’une maison individuelle ou d’un appartement. Les travaux doivent impérativement être réalisés par une entreprise ou un artisan labellisé RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

Le montant de la prime MaPrimRénov’ est plafonné à 20 000 euros, pendant une durée maximale de 5 ans. Avant de se lancer dans des travaux de rénovation énergétique, un ménage peut donc commencer par faire une simulation pour savoir s’il est éligible à cette aide ou à une autre. S’il est éligible à MaPrimRénov’, il doit ensuite faire une demande sur le site maprimerenov.gouv.fr.

Le dossier, complété par des justificatifs, est ensuite étudié et validé, et les travaux peuvent alors commencer. À la fin de ceux-ci, sur présentation de la facture du professionnel labellisé RGE, il faut de nouveau se connecter au site gouvernemental et demander le versement de la prime.