Les bénéficiaires de MaPrimeRénov' se limitaient auparavant aux ménages les plus modestes. En 2021, le dispositif devient accessible à tous les propriétaires dont le logement a plus de deux ans, copropriétaires ou propriétaires bailleurs .

Le montant de la prime déterminé par la catégorie

Le montant de la prime varie en fonction de la catégorie attribuée et donc des revenus du foyer. Les ménages disposant de moyens plus modestes obtiendront une aide supérieure à celle des ménages plus aisés. Cependant, ces derniers ne seront plus lésés et pourront tout de même y prétendre. Le détail des montants en fonction des travaux et de la catégorie est indiqué ci-dessous :