Où en est le chantier de restauration de la cathédrale ?

Alors, trois ans avant cette date butoir, où en est le chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris que visite ce jeudi 15 avril 2021 Emmanuel Macron en compagnie de Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture et d’Anne Hidalgo, la maire de Paris ?

La première étape qui consiste en la sécurisation de la cathédrale est en voie d’achèvement. Concrètement, les ouvriers ont dû enlever l’échafaudage sinistré, évacuer le grand orgue ou encore consolider les voûtes fragilisées par l’incendie. Elle devrait se terminer cet été. Puis, la phase de restauration de l’édifice commencera cet hiver pour se finir en 2024.

Pour rappel, la cathédrale Notre-Dame de Paris retrouvera l’apparence qu’on lui connaissait avant l’incendie. Ainsi, la flèche et la charpente en bois de chêne seront reconstruites à l’identique. Toutefois, il faut imaginer l'édifice plus lumineux. « On va retrouver la beauté de la pierre et sa blancheur », a affirmé ce jeudi matin monseigneur Patrick Chauvet sur Franceinfo.