Pour accélérer cette transition et l’implication des acteurs économiques dans ce programme, l’État a mis en place des avantages fiscaux. Depuis le 1er octobre, le nouveau dispositif de crédit d’impôt , instauré dans le cadre du plan France Relance, est opérationnel. Les TPE et PME qui engagent ces travaux d’amélioration verront ainsi leur note énergétique baisser.

Quelles sont les TPE et PME concernées ?

Ce crédit d'impôt exceptionnel s’adresse aux TPE et PME, propriétaires ou locataires, soumises à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés et qui font des travaux d'amélioration de l’efficacité énergétique. Les bâtiments, bureaux, commerces et entrepôts sont concernés.