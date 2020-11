Le vélo gagne en popularité depuis la fin du premier confinement, tant et si bien qu’il devient une alternative à la voiture et aux transports en commun pour de nombreuses entreprises.

Le vélo gagne en popularité depuis la fin du premier confinement, tant et si bien qu’il devient une alternative à la voiture et aux transports en commun pour de nombreuses entreprises.

Entre les transports en commun bondés et le trafic saturé, la fatigue et l’exaspération se font ressentir chez les salariés avant même d’atteindre le lieu de travail. Pour remédier à ces désavantages, le vélo est de plus en plus utilisé par les Français. Il conquiert aussi les employeurs, qui penchent en faveur du vélo de fonction, classique ou à assistance électrique, permettant aux salariés d’assurer les trajets domicile-travail.

Avantages et inconvénients du vélo de fonction Se rendre au travail à vélo comporte plusieurs atouts. En cette période de crise sanitaire, il atténue les risques de contamination, importants dans les transports en commun. De plus, il répond à d’autres enjeux en matière d’écologie et de santé publique. Il constitue une alternative à différents modes de transport polluants, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre. Des études démontrent également que les vélotaffeurs ont une productivité supérieure de 6 à 9 % grâce à l’activité physique régulière et sont moins absents que leurs collègues sédentaires. Enfin, dans certaines grandes villes, les déplacements à vélo représentent un gain de temps considérable, surtout pour de courtes distances. En ce qui concerne les employeurs, les avantages fiscaux ne sont pas négligeables, puisqu’ils bénéficient d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 25 % du coût de la location, uniquement pour un contrat de 3 ans minimum. Dans le cadre d’un achat, la diminution s’applique sur le montant en dotation aux amortissements. Le recours au vélo de fonction présente cependant des désavantages aux yeux de nombreuses entreprises. En effet, il est considéré comme accidentogène, bien plus que la voiture. Par ailleurs, les salariés redoutent d’arriver en nage au bureau, en particulier ceux dont le costume est la tenue de travail. Et ce phénomène peut survenir rapidement : il suffit de quelques coups de pédale durant l’été.