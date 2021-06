Le Pass Jeune TER de France, c’est quoi ?

L’été dernier, la SNCF avait lancé le Pass Jeune TER de France, avec un principal objectif : relancer la fréquentation des trains régionaux mise à mal en raison du premier confinement.

Ainsi, l’opération ciblait uniquement les 12-25 ans. Ce pass leur permettait de voyager en illimité dans toute la France pendant l’été. Concrètement, il donnait accès aux autocars et aux trains régionaux à l’exception des Transilien. Les jeunes ne pouvaient pas non plus monter à bord des TGV et des Intercités en utilisant ce Pass.

Autrement dit, il était possible de voyager sur de longues distances, mais il ne fallait pas être pressé. Par exemple, un Marseille-Lyon en TER dure près de 4 heures contre 1h47 en TGV. De même, il est possible de relier Perpignan et Strasbourg, mais il faut compter 13 heures en prenant les trains régionaux.

Et en tout, cette carte coûtait 29 euros pour le mois de juillet. Le tarif était identique pour le mois d’août. Notons que la SNCF avait également proposé sans surplus ces voyages illimités en TER aux abonnés TGV max et aux abonnés annuels TER.