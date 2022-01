Le pass vaccinal fait désormais partie du quotidien des Français. Sésame indispensable pour accéder à de nombreux lieux de loisirs et de culture, il s’obtient à condition de présenter une attestation de vaccination (certifiant d’un schéma vaccinal complet) ou un certificat de rétablissement. Ce dernier document s’adresse aux personnes guéries après une infection Covid. Retour sur les modalités du certificat de rétablissement et comment l’obtenir.

Obtenir un certificat de rétablissement : sous quelles conditions ? Le certificat de rétablissement Covid et un précieux sésame permettant à un ancien malade de prouver qu’il est guéri. Concrètement, il correspond à un test PCR ou antigénique positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Les autotests ne sont donc pas inclus dans le dispositif. À partir du 15 février 2022, le certificat de rétablissement pourra s'obtenir 11 jours après le test positif et jusqu'à 4 mois après l'infection.

Les personnes testées positives à la Covid-19 peuvent ainsi obtenir un certificat de rétablissement. Pour ce faire, elles doivent se rendre sur le portail SI-DEP, un service instauré par le gouvernement qui répertorie les certificats positifs et négatifs. Il est possible de se connecter via le lien reçu par SMS ou mail avec le résultat ou par le biais de FranceConnect. Dans le second cas, ce sont les identifiants d’autres services, notamment l’Assurance maladie, les impôts ou la MSA, qui sont nécessaires. Le certificat de rétablissement, comportant un QR Code, pourra alors être téléchargé ou imprimé directement. Attention, le test PCR ou antigénique positif doit bien dater de 11 jours au minimum et de moins de 6 mois (4 mois dès le 15 février), sans quoi la preuve du rétablissement ne sera plus disponible sur la plateforme SI-DEP.

Vous n’avez pas reçu de SMS ou ne parvenez pas à vous connecter sur SI-DEP ? Si n’avez pas reçu de SMS ou mail, il se peut que vos informations personnelles, utilisées par le praticien ou le laboratoire pour vous transmettre les résultats, soient incorrectes. Il vous faudra alors contacter le professionnel de santé ayant effectué le test ou vous connecter sur le portail SI-DEP. Plusieurs choix s’offrent à vous pour accéder à la plateforme SI-DEP : utilisez le lien transmis (par SMS ou mail) ou identifiez-vous avec vos codes d’accès Ameli, ceux des impôts, de La Poste, etc. En cas de problème persistant, vous pouvez consulter la FAQ en cliquant sur le lien présent en bas de page.

Pouvez-vous récupérer votre certificat de rétablissement sur Ameli ? Le certificat de rétablissement Covid ne peut être récupéré par le biais de votre compte Ameli. Seule la plateforme donne accès à ce précieux sésame. Vous pouvez en revanche utiliser vos identifiants Ameli pour obtenir la preuve de rétablissement sur SI-DEP.

De nombreux Français utilisent l’application TousAntiCovid sur laquelle ils ajoutent leur certificat de vaccination et le résultat des tests de dépistage. Il est tout à fait possible d’y ajouter le certificat de rétablissement. Ce dernier comporte en effet un QR Code que vous pouvez scanner dans l’application TousAntiCovid. Un bouton « Importer dans TousAntiCovid » est également accessible sur la plateforme SI-DEP pour intégrer le certificat du test.

Combien de temps est-il valable ? La durée de validité du certificat de rétablissement est de 6 mois après le test positif. Passé ce délai, il disparaîtra du portail SI-DEP. Attention, la durée de validité change à compter du 15 février 2022. Le certificat de rétablissement pourra être utilisé à partir de 11 jours après l’infection et jusqu’à 4 mois, et non plus 6 mois.

Ensuite, il sera nécessaire d’effectuer la dose de rappel pour décrocher un pass vaccinal.

Le certificat de rétablissement est-il reconnu comme pass vaccinal ? Le certificat de rétablissement Covid est une preuve de non-contamination grâce à laquelle vous pouvez obtenir un pass vaccinal valide. Pendant 6 mois au maximum (et bientôt 4 mois), les anciens malades de la Covid-19 peuvent le présenter sur l’application TousAntiCovid ou en version papier pour accéder aux lieux de loisirs et de culture : cinéma, théâtre, bibliothèque, salle de sport, etc.