Finalement, ce ne sera pas 15 centimes d’euro de remise par litre de carburant , mais jusqu’à 18 centimes de réduction. En effet, comme le précise un décret paru au Journal officiel ce samedi 26 mars, il s’agit d’une remise de 15 centimes d’euro hors taxe. En prenant en compte la TVA, dont le taux est différent entre la Métropole, la Corse et l’Outre-mer, le coup de pouce sera donc supérieur à ce qui a été annoncé dans un premier temps.

En revanche, en Corse, la réduction sera de 16,95 centimes d’euro TTC, la TVA étant de 13 % sur les produits pétroliers. Enfin, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, la remise sera de 15 centimes d’euro par litre, car il n’y a pas de TVA qui s’applique sur les carburants.

Les prix remisés affichés sur les totems

Par ailleurs, la mise en œuvre de cette subvention ne sera pas celle qui avait été annoncée. Car pour rappel, le gouvernement souhaitait que les prix réels des carburants soient affichés sur les totems, puis que la remise soit uniquement visible sur le ticket de caisse.

Or, cela s’avère compliqué. Par conséquent, l’exécutif a finalement choisi d’appliquer cette remise sur les « distributeurs les plus en amont du réseau de distribution de carburants », c’est-à-dire notamment « les importateurs et raffineurs de pétrole qui vendent du carburant aux stations-service ou directement aux professionnels », précise le communiqué du gouvernement.

Notons que cette aide sera ensuite « rétrocédée aux stations-service ou aux professionnels » avant d’être répercutée jusqu’aux clients. Autrement dit, ces derniers verront directement afficher les prix remisés en arrivant en station-service.