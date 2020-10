Un nouveau seuil de déclaration fiscale

Lorsque des proches décident de se prêter de l’argent, qu’ils soient ou non de la même famille, ils sont dans l’obligation de déclarer ce montant aux services des impôts. Jusqu’ici, il était toutefois possible d’être dispensé de déclaration fiscale si la somme prêtée était inférieure à 760 euros.

Toutefois, ce montant n’avait pas été modifié depuis le passage du franc à l’euro, et n’était plus adapté aux conditions actuelles. Un arrêté en date du 26 septembre 2020 pris par Olivier Dussopt, le ministre chargé des Comptes publics, a modifié le seuil de déclaration : il n’est désormais plus obligatoire de procéder à une déclaration fiscale si le montant prêté est inférieur à 5 000 euros.

Il est cependant nécessaire, au-delà de 1 500 euros, de procéder à une reconnaissance de dette par écrit, cet acte étant fortement recommandé même pour un montant inférieur. Pour éviter tout risque de contestation, cet écrit peut être enregistré au centre des impôts pour 125 euros.