À l’heure actuelle, il faut compter 2 à 3 semaines pour obtenir un accord de principe sur un dossier et jusqu’à 1 mois pour avoir une proposition ferme . Les particuliers doivent en avoir conscience au moment de la signature du compromis et anticiper ces délais, au risque de ne pas obtenir le financement avant la signature de l’acte de vente.

Au mois de mars, le taux moyen s’élevait à 1,1 %, de quoi attirer les particuliers qui hésitaient encore à se lancer. Les banques se retrouvent donc à crouler sous les demandes de prêt. En parallèle, nombreux sont les Français qui profitent des conditions favorables pour renégocier leur crédit. Toutefois, la nouvelle période de confinement a généré des perturbations, notamment une désorganisation au sein du personnel des banques (télétravail, garde d’enfants en raison de la fermeture des écoles, etc.). Ces perturbations ont un impact négatif pour les clients et allongent les délais de traitement des dossiers .

La solution : un délai de conditions suspensives d’obtention de prêt de 60 jours

Le compromis ou la promesse de vente mentionne le délai de conditions suspensives d’obtention de prêt. Il faut savoir qu’une condition suspensive permet à l’acheteur de renoncer à l’acquisition du bien s’il n’obtient pas de prêt à la fin du délai. Il récupère ensuite la somme versée après la signature du compromis, sans pénalité.

Dans ce contexte particulier, il est conseillé de négocier un délai de conditions suspensives d’obtention de prêt de 60 jours, et non pas 45 jours comme il est d’usage habituellement. En faisant passer le délai à 60 jours, les conditions suspensives seront plus facilement tenues, malgré le retard des banques. Au besoin, il est possible d’obtenir une prorogation pour allonger le délai des conditions suspensives, si l’offre de prêt est en cours.

Autre conseil : il est préférable d’entamer les recherches de crédit avant le compromis et de faire valider et certifier sa capacité d’emprunt. Dès la signature, le dossier pourra ainsi être envoyé à la banque.