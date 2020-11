Quelles sont les conditions pour l’obtenir ?

Le décret portant sur la création d’une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l’État prend effet dès le 1er octobre 2020, et s’appliquera pendant 10 ans. Il mentionne l’attribution d’une prime s’élevant à 10 000 € pour plusieurs agents publics, civils et militaires. Plus précisément, elle s’adresse à ceux qui ont travaillé en Seine-Saint-Denis sous certaines conditions.

En effet, ils sont tenus d’assurer « cinq années continues de services effectifs, calculées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret ». L’emploi est nécessairement situé en Seine-Saint-Denis, « au service direct de la population de ce département » et doit présenter des difficultés en matière de fidélisation. Le versement s’effectue en une fois, à la fin des cinq années de service requises et ne s’obtient également qu’une seule fois.

Puisque ce nouveau dispositif s’applique à compter du 1er octobre 2020, qu’en est-il des agents en place depuis plus d’un an dans le même service ? Le texte prévoit bel et bien ce cas de figure. Il leur permet de faire valoir ces années et de bénéficier d’un versement exceptionnel de la prime. Ainsi, un agent ayant accompli 4 années continues de services effectifs n’aura plus qu’un an à attendre avant ce versement exceptionnel, d’un montant de 2 000 €. En suivant cette logique, lorsqu’il reste deux années à effectuer, la prime s’élève à 4 000 €, puis elle passe à 6 000 € pour trois années et enfin 8 000 € pour quatre années. De plus, les agents partant en retraite avant les cinq années obligatoires percevront la prime au prorata de la durée passée dans le service.