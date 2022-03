Le calendrier de versement de la prime inflation est arrivé à échéance fin février avec un dernier virement en faveur des retraités. Pourtant, 1,3 millions de Français n’auraient pas encore perçu les 100 euros promis par le gouvernement. Heureusement, ces oubliés de la prime inflation pourront bientôt la réclamer via un site internet.

Les étudiants boursiers et les salariés du privé étaient les premiers à la recevoir en décembre 2021. Et selon le calendrier établi, les derniers versements s’adressaient aux retraités , avec une date butoir fixée le 28 février 2022.

Pour compenser la hausse des prix des carburants et de l’énergie, le gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle : l’indemnité inflation de 100 euros. 38 millions de Français ayant touché moins de 2 000 euros net par mois entre janvier 2021 et octobre 2021 étaient concernés par le versement.

Prime inflation non reçue : quels sont les recours ?

« Sur les 38 millions de Français éligibles à cette prime, 36,7 millions ont déjà touché l’indemnité inflation », a indiqué Olivier Dussopt, ministre des Comptes publics, sur Sud Radio. Par conséquent, nombreux sont les bénéficiaires qui continuent de guetter le virement de l’indemnité inflation sur leur compte bancaire, sans résultat.

Instauré dans l’urgence, le dispositif comporte des failles à l’origine de dysfonctionnements, notamment des oublis ou une indemnité inflation versée 2 fois, voire plus. Parmi les grands oubliés de la prime, le gouvernement a identifié les salariés employés à domicile par un particulier employeur et les auto-entrepreneurs cumulant plusieurs statuts (inscrits à Pôle emploi ou percevant le RSA). En outre, de nombreux retraités qui s’attendaient à toucher la prime le 28 février ou quelques jours plus tard compte tenu des délais bancaires se tournent actuellement vers leur caisse de retraite pour la réclamer.

Si vous n’avez toujours pas reçu la prime inflation, il est encore temps de réagir. Pour ce faire, vous devez contacter l’organisme mandaté pour la verser, soit :