En tout, 4 millions d’individus vont donc être éligibles à la vaccination. Pour rappel, la prochaine étape de la campagne vaccinale interviendra à la mi-mai, avec l’ouverture des prises de rendez-vous pour toutes les personnes de plus de 50 ans, contre 55 ans actuellement. Puis, à partir du 15 juin 2021, la vaccination sera ouverte à tous les plus de 18 ans.

Une prime pour certains professeurs

À partir de ce 1er mai 2021, les professeurs des écoles, les psychologues de l’Éducation nationale et les conseillers principaux d’éducation (CPE) vont percevoir une prime supplémentaire. Toutefois, ce coup de pouce ne concerne que les 15 premières années de carrière.

Par ailleurs, cette prime mensuelle sera dégressive. Ainsi, en début de carrière, un professeur touchera en plus 100 euros net par mois et un minimum supplémentaire de 36 euros net par mois au bout de 11 ans et demi de carrière. De même, un contractuel verra sa prime passer de 54 euros net par mois au début pour arriver à 27 euros net par mois au bout de 11 ans et demi.