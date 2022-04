Or, depuis cet été, le gouverneur de la Banque de France peut recommander une augmentation au 1er mai et au 1er novembre lorsque « la variation de l’inflation ou des marchés monétaires est très importante », ce qui est le cas actuellement.

Pour rappel, pour une personne seule et sans enfant, le RSA s’élèvera désormais à 575,52 €, l’allocation aux adultes handicapées à 919,86 €, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à 135,13 € et la prestation partagée d’éducation de l’enfant à 405,97 € en cas d’activité totalement interrompue.

Cependant, tous les Français ne sont pas concernés. Ainsi, les HLM et les logements construits avant 1948 et dont le locataire est entré dans les lieux avant le 23 décembre 1986 sont exclus. De même, il faut que le bail contienne une clause de révision annuelle .

Tabac : le prix de certains paquets évolue

À partir du 1er mai, le prix de certains paquets va augmenter alors que d’autres vont subir une baisse tarifaire. Ainsi, les Lucky strike original rouge mélange américain, en 20 unités passeront de 10,20 € à 10 €. Le paquet de 20 unités de Lucky Strike original tabac Brésil va connaître la même évolution.

De même, les paquets de 20 cigarettes de marque Peter Stuyvesant (bleu by Dunhill, bleu longues 100's by Dunhill, rouge, rouge by Dunhill ou encore rouge longues 100's by Dunhill) coûteront désormais 10,50 € contre 10,60 € jusqu’à présent.

En revanche, certains paquets de Winston (Xsphere, Xsphere Breeze, Xsphere 100's, ou encore Xsphere Ssl) vont augmenter de 10 centimes, comme le précise le site des douanes.