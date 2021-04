Le 1er avril est marqué par une série de changements qui va impacter de nombreux foyers français. Entre bonne et mauvaise nouvelle, on fait le point sur ce qui change à partir d’aujourd’hui.

Légère augmentation des prestations sociales et familiales

Très léger coup de pouce pour les prestations sociales et familiales. L’AAH (Allocation aux adultes handicapés), le RSA et la prime d’activité ne seront revalorisés que de 0,1 %.

Autrement dit, le RSA s’élève désormais pour une personne seule à 565,34 euros contre 564,79 euros jusqu’à présent. Concernant la prime d’activité, elle passe de 553,16 euros à 553,71 euros. Alors que le montant maximal de l’AAH atteint 903,60 euros.

L’AJPA (Allocation journalière du proche aidant) et l’allocation en cas de mort d’un enfant augmentent également de 0,1 %. La première passe à 43,87 euros pour une personne seule et à 52,13 euros pour un couple et la seconde est désormais comprise entre 1 001,01 euros et 2 001,98 euros.

Autre augmentation : les allocations familiales. Même si elles varient en fonction des ressources de la famille, du nombre des enfants et de leur âge, elle s’élève à partir de ce 1er avril 2021 à 132,08 euros. Sinon, l’allocation de rentrée scolaire a également connu une petite hausse. Pour les enfants âgés de 6 à 10 ans, c’est 370,31 euros, pour ceux qui ont entre 11 et 14 ans, c’est 390,74 euros et pour les 15-18 ans, 404,28 euros.

La PreParE (Prestation partagée d’éducation de l’enfant) s’élève à 398,79 euros par mois en cas d’interruption totale de travail. Si la durée totale de travail est inférieure ou égale au mi-temps, l’aide atteint 257,80 euros et 148,72 euros pour une durée de travail supérieure à un mi-temps. Enfin, le montant de l’Aeeh (Allocation d’éducation de l’enfant handicapé) est désormais de 132,74 euros. Un montant qui peut être relevé dans une fourchette allant de 99,55 euros à 1 126,41 euros.