La 3e dose pour conserver son pass sanitaire

Depuis le 27 novembre, le rappel vaccinal est de rigueur pour tous les Français de plus de 18 ans, dès 5 mois après la dernière injection de vaccin ou infection au Covid-19. Les personnes qui refusent de recevoir cette nouvelle injection finiront par perdre leur pass sanitaire. Celui-ci sera désactivé au plus tard 7 mois après la dernière dose ou une infection.

Pour rappel, la 3e dose sera indispensable pour les plus de 65 ans et les personnes qui ont reçu le vaccin Janssen à partir du 15 décembre. Et dès le 15 janvier, les 18-64 ans devront effectuer leur rappel pour conserver un pass sanitaire valide.