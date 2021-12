Jean Castex rappelle les recommandations pour les fêtes de fin d'année : port du masque nécessaire, aération des pièces, distanciation sociale.



"Plutôt qu’un nombre précis 6, 8 ou 10, appuyons-nous sur de bon sens. Moins on est nombreux, moins on prend de risques", déclare le Premier ministre. Les grands rassemblements (au restaurant, dans les salles des fêtes ou les bars) doivent donc être limités, de même que les moments de convivialité. Le gouvernement accorde toute sa confiance à l'esprit de responsabilité des Français. Jean Castex invite les citoyens à se faire tester avant Noël, par le biais d'un PCR, d'un test antigénique ou d'un autotest.

Les rassemblements sur la voie publique seront prohibés le soir du Nouvel An, de même que les concerts ou les feux d'artifice. "Les préfets interdiront les regroupements sauvages, la consommation d’alcool sur la voie publique et inviteront les municipalités à renoncer à l’organisation de rassemblements sur la voie publique, notamment les feux d’artifice ou les concerts", précise-t-il.



Nous voulons faire confiance à la prudence et à l’esprit de responsabilité des Français. Il s’était déjà manifesté à Noël dernier et avait déjoué les pronostics.

Appuyons-nous sur un principe de bon sens : moins on est nombreux, moins on prend de risque.