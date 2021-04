Après une tolérance pendant le week-end de Pâques, il n’est désormais plus possible de se rendre à partir de ce mardi 6 avril 2021 à plus de 10 km de son domicile sauf motif impérieux. Et l’annonce de ce nouveau confinement national a pris de court les Français qui prévoyaient de partir en vacances. On revient donc en détail sur les modalités d’échange et de remboursement si vous devez annuler votre voyage.