Qui doit payer la contribution à l’audiovisuel public ?

La contribution à l’audiovisuel public est un impôt permettant de financer les chaînes de télévision et les radios publiques. Cela comprend les antennes France Télévisions (France 2, France 3, France 4 et France 5), Arte-France, Radio-France, RFO, RFI et l’Institut national de l'audiovisuel, qui se partagent la somme récoltée.

Que vous soyez locataire ou propriétaire, la redevance TV est due dès lors que votre domicile est équipé d’un téléviseur ou d’un « dispositif assimilé ». Il faut savoir que le mode d’acquisition a peu d’importance (achat, don, crédit, etc.), de même que le propriétaire du poste de télévision. En outre, chaque foyer ne paie qu’une seule taxe audiovisuelle, peu importe le nombre d’appareils présents dans le logement, le nombre d’habitants et de résidences (principale et secondaire). Ainsi, les personnes vivant en colocation devront payer une seule et unique redevance TV, même si chacun des colocataires possède sa propre télévision.

Bon à savoir : si l’administration fiscale vous réclame le paiement de deux redevances TV, pour votre résidence principale et votre résidence secondaire par exemple, il vous faudra contester cet avis. Cette démarche est réalisable en ligne dans votre espace particulier, accessible sur impots.gouv.fr, dans la rubrique « Ma messagerie sécurisée », puis « Je signale une erreur sur le calcul de mon impôt ».